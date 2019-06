Peiner Fundtiere: Derya und Carlos suchen ein Zuhause

Zwei Katzen der Rasse „Heilige Birma“ sind am 11. Juni im Tierheim Peine abgegeben worden, weil die Besitzerin in ein Pflegeheim umgezogen ist, wohin Derya und Carlos nicht mit durften. Die beiden Geschwister sind am 31. Juli 2006 geboren und hängen sehr aneinander. Derya schlief gerne mit im Bett und das sollte auch bei ihren neuen Besitzern möglich sein. Birmakatzen haben ein ruhiges und sanftes Wesen. Ihr Fell ist aufgrund fehlender Unterwolle sehr pflegeleicht und neigt kaum zum Verfilzen. Derya und Carlos sind reine Wohnungskatzen und suchen nun gemeinsam ein neues, ruhiges Zuhause.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee:

(05171) 52558

; www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.