Einbrecher brechen Diebstahl in Haus in Equord ab

Weil wahrscheinlich die Bewohner nach Hause kamen, sahen am Samstagnachmittag Einbrecher in der Laubaner Straße in Equord von der weiteren Tatausführung ab und suchten das Weite. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag mit. Zuvor hätten die Einbrecher die Scheibe des Wohnzimmerfensters eingeschlagen. Im Haus seien augenscheinlich mehrere Räume durchsucht worden. Die Schadenssumme stehe derzeit noch nicht fest.