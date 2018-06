Unbekannter schlägt Opfer Flasche auf Kopf

Stederdorf . Zur Körperverletzung kam es am Sonntag um 0.59 Uhr auf der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf. Dort schlug laut Polizei ein Unbekannter dem stark alkoholisierten Opfer eine Bierflasche gegen den Kopf. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Peine...