Beifall für eindrucksvolles Konzert

Ein besonderes Konzert der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) in der sehr gut besetzten Jakobi-Kirche in Peine: Auf dem Programm stehen Mozarts Requiem und zeitgenössische Werke, die die Komposition in den Kontext des Nationalsozialismus und des 30-jährigen Kriegs stellen....