Zu Besuch im Museum

Peine Zu Gast sind Austauschschüler aus dem spanischen Loja (Provinz Granada/Andalusien) bei Schülern des Gymnasiums am Silberkamp in Peine. Landrat Franz Einhaus empfing die Spanier im Kreismuseum in Peine (Foto): Dort erfuhren sie von der Museumspädagogin Kirsten Brandes und der Museumsleiterin Dr....