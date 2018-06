Infos zur Peiner Architektur

Peine . Mit den Gebäuden beziehungsweise der Architektur in Peine befasst sich die Stadtführung am Samstag, 16. Juni, ab 14.30 Uhr. Die Tour mit dem Titel „Architektur in Peine: Eine baugeschichtliche Führung“ beginnt am „Peiner Schwan“ in der Breiten Straße (Fußgängerzone). Die Teilnahme kostet...