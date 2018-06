Die Fußball-WM live im Peiner Stadtpark

Anpfiff – die Fußballweltmeisterschaft in Russland ist am Donnerstag eröffnet worden. Und die Peiner Sportfans sind bei den Spielen förmlich in der ersten Reihe dabei: Das WM-Stadion im Peiner Stadtpark ist genau 1640 Quadratmeter groß – Platz für bis zu 1800 Fans, das „Spielfeld“ auf der Leinwand misst knapp 20 Quadratmeter. Dazu zwei Hochleistungsbeamter mit 10 000 Ansi-Lumen, eine SAT-HD-Anlage und Lautsprecher mit 8700 Watt...