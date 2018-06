Peine Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in einen Bürocontainer in der Fritz-Stegen-Allee eingestiegen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Container. Dort brachen sie mehrere Spinde auf und stahlen Energydrinks und Zigaretten. Die Schadenhöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro.

