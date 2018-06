Röchling wächst – auch in Peine

Peine Die Röchling SE & Co. KG (Mannheim) blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2017 zurück. Mit einem Umsatzplus von 11,1 Prozent auf 1,84 Millionen Euro (Vorjahr: 1,66) verzeichnete die Gruppe die achte Umsatzsteigerung in Folge. Der Geschäftsbericht wurde am Donnerstag vorgelegt. ...