Lastwagen mit 23 Tonnen Papier liegt quer auf der Autobahn 2

Peine Nach dem LKW-Unfall bei Peine ist die Autobahn 2 in Richtung Braunschweig bis in die Nacht gesperrt. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon.

Schon wieder ein schwerer LKW-Unfall auf der Autobahn A 2: Zwischen Peine-Ost und der Rastanlage Zweidorfer Holz Süd bei Wendeburg ist Donnerstagabend ein Sattelschlepper mit 23 Tonnen Papier an Bord ins Schleudern geraten und quer über die Schnelltrasse umgekippt. In kurzer Zeit entwickelte sich ein Rückstau über Peine hinaus bis Hämelerwald.

Die gute Nachricht: Der 40-jährige Fahrer des Sattelschleppers kam offenbar mit leichten Verletzungen davon. Er konnte sich selbst aus dem verunglückten Fahrzeug befreien, so Stefan Weinmeister Sprecher der Autobahnpolizei in der Polizeidirektion Braunschweig.

Für die Bergung des Gespanns musste die Autobahn Richtung Braunschweig voll gesperrt werden. Die Ladung muss zunächst umgeladen werden. In einer ersten Einschätzung informierte die Polizei am Abend auf Twitter, dass die Sperrung bis Mitternacht andauern dürfte.

Auch die Verkehrsmanagementzentrale in Hannover nannte in ihrer Warnmeldung eine Sperrung bis voraussichtlich Mitternacht. Als Ausweich wurde die Umleitungsstrecke 33 empfohlen – ab Ausfahrt Peine durch das Kreisgebiet zur Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel. In der Folge kam es auch auf den Ausweichrouten zu hohe Verkehrsbelastungen.