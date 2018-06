Kradfahrer (41) verunglückt im Harz

Peine Das sommerliche Wetter hat am Wochenende wieder viele Motorradfahrer in den Harz gelockt. Dabei kam es am Sonntag allerdings zu gleich mehreren Kradunfällen mit teils schwer verletzten Menschen, wie das Polizeikommissariat Oberharz am Montag meldete. In einem Fall war ein Kradfahrer aus Peine beteiligt. Dieser Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Nachmittag auf der Landesstraße 504 zwischen Torfhaus und Altenau. Der 41-Jähriger kam demnach in einer Linkskurve ins Rutschen, stürzte und stieß gegen die Schutzplanke. Der Peiner, alleinbeteiligt, wurde laut Polizei leicht verletzt, am Krad entstand Totalschaden.

