Gemeinsames Fastenbrechen in der Peiner Südstadt

Wenn das Fremde nicht mehr fremd ist, werden vielleicht Sorgen, Ängste und einseitige Vorstellungen abnehmen. Das hoffen die drei Peiner Moschee-Gemeinden. Sie laden jedermann ein zum öffentlichen Fastenbrechen am Samstag, 9. Juni, unter der Nord-Süd-Brücke in der Südstadt, Braunschweiger Straße. Der heilige Fastenmonat der Muslime, der Ramadan, endet in diesem Jahr am 14. Juni. Jeden Abend – nach...