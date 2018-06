Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Peine Zu einem Unfall am Schwarzen Weg in Peine ist es am Donnerstag um 14.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-jähriger Peiner mit seinem Auto auf dem Schwarzen Weg in Richtung Stederdorf unterwegs, als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 43- Jähriger aus Lehrte bremste ebenfalls ab. Ein 31-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen des Lehrters auf, der wiederrum gegen das Auto des Peiners prallte. Bei dem Unfall wurden die Beifahrer des 43- und 31-Jährigen leicht verletzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder