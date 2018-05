Vorschießen für das Schützenfest in Rosenthal

Rosenthal Die Vorbereitungen für das Schützenfest in Rosenthal vom 22. bis 24. Juni laufen auf Hochtouren. Die Vorschießtermine des Bürgervereins finden an folgenden Tagen statt: für die Schützenmädchen am Samstag, 2. Juni, 19 Uhr, für die Damen am Freitag, 8. Juni, 19 Uhr, für die Jugend am Samstag,...