Öko-Schulgarten öffnet Sonntag

Vöhrum . Lebensräume für Tiere und Pflanzen können Besucher am Sonntag, 3. Juni, im Ökogarten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine in Vöhrum entdecken. Von 10 bis 16 Uhr öffnet der Garten in der Pelikanstraße 16 (Zufahrt über Herrenfeldstraße) im Rahmen der Aktion „Die offene Pforte“, bei der im...