83-jähriger übersieht Vorfahrt – drei Menschen verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ bei Hofschwicheldt wurden drei Menschen verletzt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Peine Zwei Autos kollidieren am Mittwochmorgen auf der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ bei Hofschwicheldt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ bei Hofschwicheldt wurden drei Menschen verletzt. Eine weitere Beteiligte, eine 23-Jährige aus Ilsede, und ein vier Jahre altes Kind, blieben unverletzt.

Laut Polizei wollte ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Hohenhameln an der Kreuzung der Bundesstraße 494 und der Landesstraße 413 in Richtung Hofschwicheldt abbiegen, wobei er offenbar die Vorfahrt der Ilsederin übersehen hatte. Der mutmaßliche Verursacher sowie zwei Mitfahrer der Frau, 49 und 50 Jahre alt, wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Den Sachschaden gab die Polizei mit insgesamt rund 10 000 Euro an. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die die Bundesstraße in dem Abschnitt für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.