Wie aus einer urigen Eckkneipe ein schickes Edelrestaurant wird

Am Freitag war es wieder so weit: Im Dorfgemeinschaftshaus in Vöhrum präsentiert die Hukl-Bühne die Premiere ihres Stücks „Kaviar trifft Bratwurst“ – zahlreiche Besucher wollen sich das nicht entgehen lassen. Und dann steht da noch ein besonderer, emotionaler Moment an. Doch zunächst zur Theateraufführung, die „chaotische Verhältnisse“ in einer urigen Eckkneipe mitsamt einem lustigen Verwechslungsspiel...