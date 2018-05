Polizeistreife mit Blaulicht kollidiert mit Personenwagen

Ein Streifenwagen der Peiner Polizei ist am Mittwoch während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht auf der Celler Straße mit dem anderen Fahrzeug kollidiert. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Peine Bei dem Unfall auf der Celler Straße werden drei Menschen verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 20 000 Euro an.

Ein Streifenwagen der Peiner Polizei ist am Mittwochnachmittag auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht auf der Celler Straße in Peine mit einem Personenwagen kollidiert. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen, ein Mann (24) und eine Frau (48), sowie der PKW-Fahrer, ein 43-Jähriger aus Edemissen, wurden verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt rund 20 000 Euro an. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der PKW-Fahrer vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts herunter auf die Celler Straße gefahren – als er die Fahrspur der Funkstreife kreuzte, sei es zur Kollision gekommen.

Die Polizisten mussten den Angaben zufolge in Krankenhäusern ärztlich versorgt werden.

Für die Unfallaufnahme wurde die Celler Straße zwischen der Duttenstedter Straße und dem Schwarzen Weg vorübergehend gesperrt.