Sechs Wohnhäuser geplant

. Einstimmig befürwortet hat der Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt den Bebauungsplan „Nordöstlich der Straße Am Berge“ in Duttenstedt: Der Plan soll im Peiner Rathaus öffentlich ausgelegt werden, so dass die Bevölkerung ihn einsehen kann; zudem kann sie ihre Einwände und Bedenken vorbringen....