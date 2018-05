Jacke und Bargeld aus dem Radkorb gestohlen

Peine Aus einem nicht beaufsichtigten Fahrradkorb stahl ein Dieb nach Polizeiangaben am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Peine im Lehmkuhlenweg eine Jacke und Bargeld. Beides hatte der Besitzer in seinem Radkorb abgelegt. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 420 Euro.arg