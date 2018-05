Einbrecher stehlen Schmuck aus Geschäftsauslage

Peine Bisher unbekannte Täter seien am vergangenen Samstag in ein Geschäft in der Schützenstraße in Peine eingebrochen. Das teilte die Polizei Peine mit. Die Tat sei gegen 4.10 Uhr geschehen. Nachdem die Einbrecher die Schaufensterscheibe gewaltsam zerstörten, hätten sie aus einer Auslage diverse Schmuckstücke entwendet. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine „sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief negativ“, heißt es weiter in dem Bericht. Schadenshöhe: rund 3 500 Euro.

