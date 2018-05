Ortsrat lädt zum Bürgerbesuch ein

Essinghausen Der Ortsrat Essinghausen-Duttenstedt veranstaltet am Montag, 14. Mai, einen Bürgerbesuch in der Tucholskystraße. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Haus Nummer sechs, heißt es in der Ankündigung. Der Ortsrat nimmt gerne Anregungen, Kritik, Sorgen, Wünsche und Vorschläge entgegen, heißt es in der...