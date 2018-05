Peine Diebe haben am Montag zwischen 18 und 19 Uhr ein am Ärztehaus in der Duttenstedter Straße in Peine verschlossen abgestelltes Fahrrad gestohlen. Das teilt die Polizei jetzt mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 660 Euro.

