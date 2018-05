Fahrer bringt 15-Jährigen zu Fall und flüchtet

Peine Zu einer Unfallflucht ist es nach Angaben der Polizei am Montag um 21.25 Uhr auf der Straße Rodeberg in Handorf am Abzweig zur Straße Am Walde gekommen. Die Straße Rodeberg führt von Bülten in Richtung Peine, direkt an der Ortschaft Handorf vorbei (Kreisstraße 31). Ein bislang unbekannter Fahrer wollte vom Rodeberg in die Straße Am Walde abbiegen. Dabei übersah er einen 15-jährigen Mofa-Fahrer, der von Peine in Richtung Bülten fuhr. Der 15-Jährige versuchte noch, mit seinem Mofa auszuweichen, kam dadurch aber zu Fall und verletzte sich leicht. Das Mofa blieb unbeschädigt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Ilseder zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Tel: (0 51 71) 9 99-0 in Verbindung zu setzen.

