Sauna in Fitnessstudio fängt Feuer

Am Morgen nach dem Sauna-Brand in einem Fitnessstudio an der Fritz-Stegen-Allee – verkohlte Gebäudeteile liegen auf der Straße. Foto Thomas Stechert

Flammen in einem Fitnessstudio an der Fritz-Stegen-Allee in Peine haben in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. Die rund 300 Quadratmeter große Saunaanlage ist bei dem Vollbrand komplett zerstört worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Ein Hausbewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht werden.

Zu Beginn des Löscheinsatzes waren noch zwei Menschen vermisst worden waren. Sie wurden kurze Zeit später aber an einem anderen Ort angetroffen.

Der Brand hatte sich nach ersten Erkenntnissen von einer Sauna aus auf den ganzen Saunabereich ausgebreitet. Ein Übergreifen der Flammen auf das Fitnessstudio sowie Nachbargebäude konnten die etwa 70 Feuerwehrleute verhindern. Auch Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. Zeugen hatten kurz vor Mitternacht den Feuerschein bemerkt und gemeldet.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, auch nicht zur Schadenshöhe, teilte die Polizei mit. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.tst