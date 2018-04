Zeugen gesucht wegen eines Unfalls nahe Klein Gleidingen

Peine Am Sonntag, um 7.15 Uhr blieb ein Fahrer mit seinem beschädigten PKW auf der Bundesstraße 1 bei Klein Gleidingen stehen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei dem 35 Jahre alten Fahrzeugführer aus Gifhorn eine Atemalkoholkonzentration von 2,05 Promille fest und ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Derzeit ist noch ungeklärt, wodurch der Frontschaden am PKW entstanden sein könnte. Die Polizei ermittelt derzeit nach der möglichen Unfallstelle, die sich vermutlich irgendwo zwischen Braunschweig und Klein Gleidingen befinden dürfte. Zeugen melden sich bei der Polizei in Peine, Tel: (05171) 9990.

