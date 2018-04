Peine feiert wieder das Schotten-Fest

Peine Am ersten Mai-Wochenende steigt das Schotten-Fest „Highland Gathering“ im Peiner Stadtpark und in der Innenstadt. Am Samstag, 5. Mai, wird von 10 bis 24 Uhr gefeiert, am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Die Veranstaltung startet mit am Samstag mit den „Peine International Pipe Band...