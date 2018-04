Kursus: im Alltag entspannen

Peine Die Kreisvolkshochschule Peine bietet einen Kursus an, in dem Teilnehmer Techniken der progressiven Muskelentspannung erlernen können. Der Kursus findet am Freitag, 27. April, von 16.30 bis 18 Uhr in der Kreisvolkshochschule Peine in der Stederdorfer Straße 8/9 im Raum 17 statt. ...