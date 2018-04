Hunkemöller eröffnet am Donnerstag in Peine

Peine . Es ist so weit: Am Donnerstag, 26. April, eröffnet das niederländische Bekleidungsunternehmen Hunkemöller nach umfangreichen Umbauarbeiten in der Peiner Fußgängerzone (Gröpern 2) seine Filiale – und zwar im früheren Uhren- und Schmuckgeschäft von Joachim und Viktor Buch. Das neue...