Unbekannte stehlen Tablet aus einem Auto in der Weißdornstraße

Peine Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.25 Uhr, einen PKW in der Weißdornstraße in Peine aufgebrochen. Sie entwendeten ein Tablet, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beträgt circa 2100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel:...