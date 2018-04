Für einen würdevollen Abschied

Stirbt ein Mensch, so soll ihm ein würdiger Abschied zustehen. Das möchten die Mitarbeiter der Peiner Hospizbewegung erreichen. „Jeder Mensch hat einen würdevollen Abschied verdient“, sagt Elke Krämer, Koordinatorin der Peiner Hospizbewegung. Mittelosigkeit oder fehlende Angehörige dürften kein Grund für eine anonyme Beerdigung sein.

Ihre Kollegin Lydia Meyer ergänzt: „Die Menschen waren ein Teil der Gesellschaft, man darf sie nicht ohne ein Wort beisetzen.“ Gemeinsam mit Gabriele Ritter, Sterbebegleiterin, und weiteren Helfern möchten sie diesen Teil der Hospizbewegung ausbauen.

Für ihre Arbeit in der Sterbegleitung werden nun weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. „In unserem Verein fehlen vor allem Männer“, sagt Krämer. Zu den 25 Mitarbeitern gehören zwei Männer. Gerade für die Sterbebegleitung bei Männern aber sei es wichtig, auch männliche Mitarbeiter einsetzen zu können. „Männer trauern anders als Frauen“, sagt Ritter. Statt Gespräche bräuchten sie auch gemeinsame Aktivitäten.

Eine besondere Ausbildung in der Sterbebegleitung hat Lydia Meyer absolviert. Nach ihrer einjährigen Schulung ließ sie sich für die Begleitung sterbender Kinder weiterbilden. „Die Arbeit ist sicherlich kräftezehrend, aber ich erlebe auch viele schöne Momente“, berichtet sie. Beispielsweise wenn sie mit den Kindern und deren Familien Aktivitäten unternimmt – ein Eis essen gehen oder ein Bummel in der Stadt.

Doch natürlich ist da auch die „andere traurige Seite“. Etwa die Mütter, die ihre Kinder verlieren werden. Viele Gespräche helfen ein Stück weit, mit der Situation umgehen zu können.

Wenn ein Kind einen Elternteil verliert, wird die Unterstützung von Lydia Meyer angefragt. „Ist eine Mutter lebensbedrohlich erkrankt, wirft das bei ihr viele Fragen auf“, sagt Meyer. Wer kümmert sich um die Kinder? Wie verkraften die Kinder den Tod? Meyer rät, den Tod nicht zu tabuisieren. „Kinder sind sehr sensibel, sie merken, dass etwas nicht stimmt.“ Sie empfiehlt den Eltern, mit ihren Kindern altersgerecht über den Tod zu sprechen. Auch die Frage nach der Medikamenteneinnahme begegnet der ehrenamtlichen Helferin häufig. „Mütter fragen sich, wie viel Morphium sie noch zu sich nehmen können.“ Denn: Das Schmerzmittel macht müde. „Das bedeutet, sie können nicht mehr so viel für ihre Kinder da sein.“ Für die Mütter oft eine Situation, mit der sie nur schwer zurechtkommen. Auch beim Abschied der Kinder unterstützt Meyer die Familien.

Wie viel Zeit die Arbeit in der Sterbegleitung in Anspruch nimmt, lässt sich nicht pauschalisieren. „Das hängt von vielen Faktoren ab, letztendlich auch davon, wie lange der betreute Mensch noch lebt“, sagt Ritter. Manche Sterbende besucht sie mehrmals in der Woche. Und sie weiß, dass jeder Angehörige eine andere Hilfe braucht. Sie liest aus Büchern vor oder hört einfach zu. „Wir möchten ein wenig Lebensqualität schenken“, sagt die Mitarbeiterin. Seelischer Beistand und Entlastung im Alltag für die Angehörigen sind weitere wichtige Bausteine.

„Die offenen Gespräche halfen mir sehr“, erzählt eine Frau, deren Mann an einem Tumor erkrankt war. Sorgen und Ängste bei den ehrenamtlichen Helfern loswerden und auch trotz der traurigen Situation auch mal wieder ein wenig lachen.

HELFER GESUCHT Die Hospizbewegung sucht Ehrenamtliche für die Sterbebegleitung. Kontakt: Hospizbewegung Peine, Elke Krämer, Gunzelinstraße 84, 31 244 Peine. (O 51 71) 9052522; E-Mail-Adresse: info@hospizbewegung-peine.de