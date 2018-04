SPD-Kritik an der CDU-Idee für Betriebskindergarten

Eine Kontroverse in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages diesen Dienstag, 17. April, 17 Uhr, in der Gemeindeverwaltung in Hohenhameln ist programmiert. Die CDU-Kreistagsfraktion legt den Antrag vor, der Landkreis als „familienfreundliches Unternehmen“ möge eine Bedarfsanalyse zur...