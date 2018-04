Peine Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 10. April, bis Donnerstag, 12. April, in der Sundernstraße in Peine einen geparkten Honda Jazz an mehreren Stellen zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei vom Wochenende 2000 Euro.

