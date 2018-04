Peine Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochmittag auf dem Kaufland-Parkplatz an der Heinrich- Hertz-Straße in Peine. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Ford C-Max und flüchtete ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Peiner Polizei sucht Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.

