Peine Bei einem Verkehrsunfall am Freitag kurz nach 6 Uhr an der Kreuzung Duttenstedter Straße/ Schwarzer Weg ist ein Rollerfahrer (23) aus Wendeburg verletzt worden. Laut Polizei hat ein Autofahrer (30) aus Peine den Rollerfahrer beim Abbiegen offenbar übersehen. Der 23-Jährige flog gegen die Windschutzscheibe, er wurde verletzt und ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 2600 Euro an.

