St.-Johannis-Kirchengemeinde

Dungelbeck. In einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 15. April, 11 Uhr, in der evangelisch-lutherischen St.-Johannis-Kirche in Dungelbeck wird Pastorin Kopitzki-Schröder diese Jugendlichen konfirmieren: Robin Beck, Tessa Harmuth, Jona Florian Herold, Gideon Kohlmann, Nick Oliver Markgraf, Colin Jonah Paas und Jacqueline Pleyer. Foto: Pfarramt