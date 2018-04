Unbekannte brechen Auto in Rosenthal auf

Rosenthal Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rosenthal einen VW Tiguan aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie das festverbaute Navigationsgerät. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. In derselben Nacht wurde in Peine in der Pfingststraße ein Mobiltelefon aus einem VW...