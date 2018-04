Chöre bieten Musik aus vielen Ländern

Peine Der Niedersächsische Chorverband lädt zu einem Regions-Chorkonzert für Samstag, 7. April, 16 Uhr, in die St.-Jakobi-Kirche in der Breite Straße 13/14 in Peine ein. Das Konzert „Cantate Domino“ mit Chormusik aus vielen Ländern und Epochen wird von jeweils einem Chor gestaltet. Mitwirkende sind:...