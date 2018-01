Frau fährt gegen geparktes Auto

Peine Auf der Dieselstraße in Peine ist es nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 6.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 37-jährige Peinerin kam demnach mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Während...