Tyson sucht eine liebevolle neue Familie

Das Fundtier der Woche im Peiner Tierheim ist der Labrador, am 15. September 2011 geboren. Er ist kastriert, gechipt und gültig geimpft. Im Tierheim wurde der Hund Ende Dezember wegen Zeitmangels abgegeben. Gesucht wird ein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie, die gerne etwas mit Tyson unternimmt.

So stellt Mitarbeiterin Heike Brakemeier Tyson vor. Er ist stubenrein und kann alleine sein, außerdem hat er die Grundkommandos schon gelernt. Der Hund ist durch und durch eine „Wasserratte“ und möchte das auch weiterhin ausleben. Die Begleitung am Fahrrad und das Apportieren finde er auch toll. Die Kinder in seinem neuen Zuhause sollten schon etwas größer sein, da er etwas stürmisch ist.

Mit Artgenossen versteht ich mich nur bedingt gut, mit Hündinnen besser als mit Rüden. Das Gehen an der Leine müsste noch etwas geübt werden. Ansonsten ist Tyson wie fast jeder Labrador sehr verfressen, deshalb sollte man auf sein Gewicht achten. Für Leckerchen oder allgemein Futter macht er fast alles.

Wer sich für Tyson interessiert, besucht ihn im Peiner Tierheim für eine Gassi-Runde.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: Tel.: (0 51 71) 5 25 58; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.