Mordprozess wird fortgesetzt

Peine An diesem Mittwoch, 3. Januar, wird vor dem Landgericht in Hildesheim der Prozess gegen einen 30-Jährigen aus Salzgitter wegen des Vorwurfs des Mordes an einer Prostituierten bei Peine-Hofschwicheldt fortgesetzt. Der Mann soll am 4. November 2016 die Frau in ihrem Wohnwagen auf einem Parkplatz an...