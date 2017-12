Wähler geben Heil und Möhle Direktmandate

Auch wenn die SPD auf Bundesebene auf ein historisches Tief absackt, die SPD-Hochburg Peine hält – bei der Bundestagswahl am 24. September wird der Peiner Hubertus Heil (45) im Wahlkreis Gifhorn-Peine erneut direkt in den Bundestag gewählt, seit 1998 damit zum sechsten Mal in Folge. Im Landkreis...