Berlin/Altdorf. In Altdorf bei Nürnberg kommt es zu einem SEK-Einsatz. Eine Person soll mit einer Schusswaffe herumlaufen, ein Wald wurde umstellt.

Nach einem Brand mit „Bedrohungslage“ hat die Polizei in Altdorf bei Nürnberg bei der Fahndung nach einem bewaffneten Mann ein Waldstück umstellt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken auf X mit.

Die Beamten riefen Anwohner auf, den Bereich zu meiden. Die nahe Autobahn 3 ist in beiden Richtungen gesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Verletzte gab es nach Angaben der Sprecherin nicht, zumindest keine, von denen die Beamten wussten. Der Täter soll eine Schusswaffe haben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Altdorf: Mann mit Schusswaffe unterwegs – Polizeieinsatz

Altdorf ist eine südöstlich von Nürnberg gelegene Kleinstadt mit gut 17.000 Einwohnern. Demnach gab es in der mittelfränkischen Kommune zuerst Feueralarm. Laut Polizei stand am Nachmittag ein Wohnhaus in Flammen, auch in dem Wald brannte es.

Ob der gesuchte Mann sich wirklich in dem Waldstück aufhielt, war unklar. Wegen der möglichen Gefahr für die Feuerwehr liefen demnach zunächst auch keine Löscharbeiten. Nach einem Bericht von „nordbayern.de“ soll zunächst ein Feuerwehrmann bedroht worden sein, der einen Mann aus dem Haus retten wollte. Offiziell bestätigt war das nicht.

pvt/dpa