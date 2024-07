Palermo. Der Vulkan „Ätna“ auf Sizilien ist derzeit besonders aktiv und sorgt für spektakuläre Bilder. Die Behörden haben die Alarmstufe erhöht.

Der Ätna, Europas höchster und aktivster Vulkan ist am Donnerstag wieder verstärkt ausgebrochen und schickt derzeit Lava und Asche ins Tal. Seit Mitte Juni gibt es bereits verstärkte Aktivitäten des Vulkans. Italiens Katstrophenschutz hat die Alarmstufe von grün auf gelb erhöht, was bedeutet, dass sich Touristen nur noch bis 400 Meter dem Vulkan nähern dürfen.

Ätna ist höchster aktiver Vulkan in Europa

Der Vulkan Ätna bei einem Ausbruch im August 2023. Europas aktivster Vulkan spuckt immer wieder Lava und Asche. © DPA Images | Salvatore Allegra

Der Ätna ist mit rund 3357 Meter über dem Meeresspiegel der höchste aktive Vulkan Europas. Er liegt auf der italienischen Insel Sizilien in der Verwaltungseinheit Catania. Der Vulkan bricht immer wieder aus und schleudert Asche und Lava in die Luft.. Im Juni 2013 hat die UNESCO den Ätna in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen.

red