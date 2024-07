Berlin. Er wurde bekannt als „Ole ohne Kohle“ in der Reality Show „Berlin – Tag & Nacht“. Nun starb Falko Ochsenknecht mit nur 39 Jahren.

Falko Ochsenknecht ist tot. Der als Darsteller von „Ole ohne Kohle“ in der RTL2-Reality-Show „Berlin – Tag & Nacht“ bekannte Schauspieler und Mallorca-Sänger wurde nur 39 Jahre alt. Seine Freundin bestätigte entsprechende Gerüchte: „Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass, ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen“, schrieb sie auf TikTok zu einem Schwarz-Weiß-Foto Ochsenknechts.

Demnach soll Ochsenknecht vor einigen Tagen von seiner Reinigungskraft leblos in seiner Wohnung in Friedrichshain gefunden worden sein. Er starb demnach an einem Herzstillstand – am 30. Juli hätte er seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berlin - Tag & Nacht (@berlintagundnacht) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch ein Sprecher von RTL2 bestätigte den Tod Ochsenknechts: „Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren“, hieß es. „Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden.“

jst/BM