Berlin. Mit der Festnahme von Daniela Klette hat die Polizei Hinweise auf ihre Komplizen bekommen. Nun zeigen die Ermittler neue Fotos.

Ende Februar wurde die Jagd nach den „RAF-Rentnern“ Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub neu angefacht: Nachdem ihre Komplizin Daniela Klette festgenommen wurde, starteten die Sicherheitsbehörden eine neue Suche nach den beiden verbliebenden Terroristen. Alle drei werden unter anderem verdächtigt, mehrere schwere Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 begangen zu haben. Darunter waren Überfälle in Wolfsburg (2005) und Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel (2016). Dabei stützen sie sich auch auf Spuren, die in Klettes Wohnung in Berlin-Kreuzberg sichergestellt werden konnten, darunter auch Fotoaufnahmen.

Eines dieser Fotos, es zeigt Ernst-Volker Staub, hat das Landeskriminalamt Niedersachsen nun veröffentlicht. Es soll Staub im Jahr 2002 zeigen, in einem Alter von 47 oder 48 Jahren, wie es in einer Mitteilung heißt. Offenbar hat Staub demnach mindestens zeitweise bei Klette in Berlin gewohnt.

Bei einem zweiten Foto vom LKA Niedersachsen handelt es sich demnach um ein sogenanntes „Aging“-Foto. Es zeigt Staub, wie er heute im Alter von 69 Jahren aussehen dürfte, heißt es dazu vom LKA.

So könnte Staub heute aussehen. © LKA Niedersachsen | Unbekannt

Die Ermittlungsbehörden wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann Angaben dazu machen, wann und wo sich der Beschuldigte Ernst-Volker Staub 2002 und später in Berlin oder anderorts aufgehalten bzw. gewohnt hat?

Wer gehörte zu seinen Freunden oder Bekannten?

Hatte der Beschuldigte Ernst-Volker Staub eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten?

Es gibt Hinweise darauf, dass die Beschuldigten die Tatorte in den Wochen oder den Monaten vor der jeweiligen Tat konsequent ausgekundschaftet und dafür eine Wohnung in Tatortnähe angemietet haben.

Wer kann dazu nähere Angaben machen?

Wer hat an die Beschuldigte Daniela Klette oder die Gesuchten Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg Wohnraum vermietet?

Hinweise nimmt das LKA Niedersachsen unter der Rufnummer 0511 9873-7400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch das anonyme Hinweisgeberportal BKMS ist weiterhin geschaltet.

