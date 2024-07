Berlin/Darwin. Einsatzkräfte in Australien suchen fieberhaft nach einer Zwölfjährigen. Die Polizei geht von einem tödlichen Krokodil-Angriff aus.

Eine Zwölfjährige wird in einem abgelegenen Gebiet des Northern Territory in Australien vermisst. Einsatzkräfte suchen rund 350 Kilometer südwestlich der Stadt Darwin im tropischen Norden nach dem Mädchen – haben aber wohl wenig Hoffnung. Australische Medien berichten unter Berufung auf die Polizei, dass es wahrscheinlich von einem Krokodil attackiert und getötet wurde. Zuletzt sei es am Dienstagnachmittag gesehen worden. Das Mädchen sei an einem Wasserlauf namens Mango Creek geschwommen.

„Unsere Gedanken sind bei der Familie und der Gemeinde“, sagte Polizeisprecherin Erica Gibson. Ein großer Abschnitt des Gewässers nahe der Aborigine-Gemeinde Nganmarriyanga werde von Anwohnern und Rettungskräften mit Booten abgesucht.

Australien: Krokodil tötet 12-Jährige – zwei Attacken pro Jahr

In der australischen Region, in der es wahrscheinlich zu der tödlichen Attacke gekommen ist, leben sowohl Salzwasser- als auch Süßwasserkrokodile. Als besonders gefährlich und aggressiv gelten Salzwasserkrokodile, die bis zu sechs Meter lang werden können. Süßwasserkrokodile, auch „Freshies“ genannt, werden bis zu drei Meter lang und greifen Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Ihre Attacken enden in der Regel nicht tödlich.

Nach Angaben der Regierung des Northern Territory leben in der Region mehr als 100.000 Krokodile. In ganz Australien kommt es im Durchschnitt zu zwei tödlichen Krokodilangriffen jährlich. Erst im Juni hatten Mitglieder einer Aborigine-Gemeinde im Northern Territory ein „Problemkrokodil“, das sich zuvor immer wieder Tieren und Menschen genähert hatte, erschossen und gemeinschaftlich verspeist.

