Berlin. Ab 2025 gibt es für Urlauber in Kroatien eine wichtige Änderung, die den Reiseverkehr erleichtern soll. Was Urlauber wissen müssen.

Kroatien ist für Deutsche eines der beliebtesten Urlaubsländer. Viele von ihnen reisen mit dem Auto oder Wohnmobil an. Ab 2025 wird sich für diese Urlauber eine wesentliche Neuerung ergeben: Kroatien plant, die bisherigen Mautstationen zu digitalisieren. Das berichtet der „ADAC“.

Bislang mussten Autofahrer an kroatischen Mautstellen bar oder mit Karte bezahlen, was bei hohem Verkehrsaufkommen oft zu Staus und Zeitverlusten führte. Mit der Einführung eines digitalen Mautsystems sollen diese Probleme bald der Vergangenheit angehören.

Das neue System bietet zwei Zahlungsmöglichkeiten: eine E-Vignette, die online erhältlich sein wird, oder eine vorab zu erwerbende Mautbox, ähnlich wie in Österreich. Lkw-Fahrer werden auf jeden Fall eine Mautbox benötigen.

Urlaub in Kroatien: Diese Vorteile hat das digitale Maut-System

Die Umstellung auf das digitale Mautsystem wird wahrscheinlich die Staus an den bisherigen Mautstationen reduzieren. Für Autofahrer bedeutet dies also weniger Stress und eine schnellere Ankunft am Ziel.

Das neue System kann bis zu 3000 Fahrzeuge pro Stunde erfassen, was zehnmal mehr ist als das aktuelle System. Besonders in der Hauptreisezeit dürfte dies eine erhebliche Entlastung auf den Straßen bringen. Bis zur Einführung des neuen Systems wird es aber noch etwas dauern: Im Februar 2023 hat die kroatische Regierung eine internationale Ausschreibung gestartet, die Umsetzung ist für 2025 geplant.