Berlin/München. Lena Meyer-Landrut musste ihr Konzert in München absagen. Der Grund: Die Sängerin musste aus medizinischen Gründen in die Klinik.

Eigentlich sollte Lena Meyer-Landrut am Samstagabend auf dem „Tollwood“-Festival als Haupt-Act in München auftreten. Doch daraus wurde nichts. Das Konzert wurde plötzlich aufgrund eines medizinischen Notfalls abgesagt. Einen Tag später kommt raus: Die Sängerin selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Sie musste sogar in einer Klinik behandelt werden.

Diese Information gab die 33-Jährige auf Instagram bekannt. Sie schreibt, dass sie kurz vor dem Konzert krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen habe und sich vor Showstart übergeben musste. Daraufhin sei sie in eine Klinik gebracht worden.

Lesen Sie auch: Lena Meyer-Landrut gewährt so tiefe Einblicke wie noch nie

Lena Meyer-Landrut in Klinik: Grund für die Konzert-Absage

Den Besuchern des Festivals wurde am Samstagabend durchgegeben, dass sich das Konzert verzögere, da eine Person zusammengebrochen gewesen sei. Kurz darauf wurde der Ausfall des Konzerts durchgegeben. Fans sorgten sich, da sie nicht wussten, um welche Person es sich handelte. Nun ist klar: Lena Meyer-Landrut selbst war der medizinische Notfall.

Auf Instagram entschuldigt sich die ESC-Siegerin von 2010 bei ihren Fans. Sie schreibt: „Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt“. Heute Abend wolle sie um 20 Uhr auf dem Gelände der Landesgartenschau Wangen spielen. Sie kündigt den Fans des ausgefallenen Münchner-Konzerts an, dass die Organisatoren auf sie zukommen werden.