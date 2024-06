Costa Maya. Auf der „Icon of the Seas“, dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, brach ein Feuer aus. Diese Auswirkungen hatte der Brand.

Auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, der „Icon of the Seas“, ist in dieser Woche ein Brand ausgebrochen. Der Vorfall ereignete sich, als das gigantische Schiff in einem Hafen in Mexiko vor Anker lag. Der „kleine Brand“ wurde „schnell gelöscht“, nachdem er am Dienstag ausgebrochen war, bestätigte der Sprecher des Schiffsbetreibers Royal Caribbean gegenüber US-Medien. Die Kreuzfahrtgesellschaft gab an, dass es keine Verletzten gab und die Auswirkungen an Bord insgesamt „minimal“ waren.

Die rekordverdächtige „Icon of the Seas“ – die fast 370 Meter lang und 250.800 Bruttoregistertonnen groß ist – lag in Costa Maya in Mexiko vor Anker, als sich der Vorfall ereignete. Auf dem Schiff habe es einen kurzzeitigen Stromausfall gegeben, aber die Notstromversorgung wurde sofort aktiviert.

Icon of the Seas: Besatzung bringt Brand unter Kontrolle

Der Sprecher von Royal Caribbean bestätigte, dass die Besatzung den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, und erklärte, dass die gesamte Besatzung für den Umgang mit solchen Situationen ausgebildet sei .Während des Vorfalls informierten Durchsagen an Bord die Passagiere über das Geschehen, so die Kreuzfahrtgesellschaft. Social-Media-Nutzer einer Facebook-Gruppe von Icon of the Seas sprachen von geringfügigen Störungen ihres Tagesablaufs, aber der Ablauf normalisierte sich schnell wieder.

Das zwei Milliarden Dollar teure „Icon of the Seas“ machte bei seiner Erstauslieferung Anfang des Jahres Schlagzeilen. Es hatte sieben Swimmingpools – darunter einen rekordverdächtigen Wasserpark mit 1.500 Quadratmetern Fläche. Die aktuelle Reiseroute des Schiffes wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt und ist nun auf dem Weg zur mexikanischen Insel Cozumel.

Bereits im Mai kam es auf der „Icon of the Seas“ zu einer Tragödie, als ein Mann während einer Kreuzfahrt zwischen Miami und Kuba von Bord gefallen war und starb.

